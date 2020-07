19-jähriger Häftling stirbt in Zürcher Gefängnis

(gb.) Der Mann war wegen eines Raubdelikts in Haft, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Er sei bei der Abgabe des Frühstücks am Samstag Morgen leblos auf seinem Bett aufgefunden worden. Ein Arzt stellte daraufhin den Tod des jungen Mannes fest.

Hinweise auf einen Suizid oder Drittverschulden gibt es vorerst keine. Die Polizei hat die Spurensicherung aufgeboten, um den Vorfall genauer zu untersuchen. Zudem hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich eine Untersuchung eingeleitet. Dies sei üblich in solchen Fällen, heisst es seitens der Polizei.

