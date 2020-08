18-jähriger Mann ertrinkt in Luzerner Seebadi

(jus) Am Sonntagnachmittag kam es in der Seebadi Baldegg (LU) zu einem tödlichen Badeunfall: Ein 18-Jähriger aus Rumänien, der mit Kollegen vor Ort war, begab sich kurz nach 13 Uhr gehend in den See. Als der Mann den Grund unter den Füssen verlor, verschwand er im Wasser, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Durch den Bademeister und Badegäste wurde sofort eine Suche eingeleitet.

Der Verunfallte konnte mehrere Minuten später aus einer Tiefe von rund sechs bis acht Metern geborgen werden. Die eingeleitete Reanimation blieb jedoch erfolglos. Wie die Luzerner Polizei weiter schreibt, war der verstorbene Mann gemäss Angaben seiner Begleiter «ein schlechter Schwimmer». Die Polizei geht von einem Badeunfall aus.