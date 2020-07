Wenn's zu sauer wird - Sodbrennen

Reflux, saures Aufstossen, Sod- oder Magenbrennen – all diese Namen stehen für dasselbe Problem: Magensäure fliesst in die Speiseröhre oder sogar bis in den Rachen- und Mundraum zurück und sorgt dort oft für ein unangenehmes, brennendes Gefühl. Geschieht dies in einem krankhaften Ausmass, sprechen Mediziner von einer «gastroösophagealen Refluxerkrankung».