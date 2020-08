Wandern entlang historischer Wasserläufe: Bisse du Tsittoret

Wanderful - mit Cookinesi

Das Fernweh und der Wunsch nach Abwechslung sind in Zeiten von Corona besonders gross. Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Im Online-Magazin "Wanderful - mit Cookinesi" nimmt Sie Moderatorin und Food-Bloggerin Zoe Torinesi mit auf eine kulinarische Reise durch wunderschöne Wandergebiete im Kanton Jura, im Zürcher und Berner Oberland, in der Region Stoos-Muotatal, in Crans-Montana und dem Aargauer Jurapark. Unterwegs verrät die 39-jährige Solothurnerin ihre liebsten Wanderrezepte mit leckeren und frischen Produkten von Denner.

Zoe Torinesi

Die Moderatorin und Bloggerin Zoe Torinesi führte bereits erfolgreich durch zahlreiche Schweizer TV-Formate. Im Jahr 2014 lancierte sie ihren eigenen Foodblog cookinesi.com. Von italienischen Familienrezepten über traditionelle Schweizer Gerichte bis hin zu Eigenkreationen sowie Tipps und Tricks für die Zubereitung findet man auf ihrem Blog alles rund ums Kochen, Essen und Trinken.

Rezept: Cervelats im Teig / Schoggibanane mit Marshmallows

