Tamara Cantieni schlüpft in die Rolle der Glücksfee

Sie schlendern im Shoppingrausch durch die Malls des Shoppi Tivoli und plötzlich springt eine blonde Dame mit kleinen pinken Flügeln, Zauberstab und einem breiten Grinsen vor Ihren Einkaufswagen? Dann lohnt es sich, stehen zu bleiben! Mit grösster Wahrscheinlichkeit handelt es sich nämlich um die Shoppi Tivoli Glücksfee, die für das grosse Jubiläumsjahr immer mal wieder durchs Center streift und die Besucherinnen und Besucher beschenkt. Wie die Shopper reagieren, wenn die Glücksfee Tamara Cantieni – hauptberuflich nicht Fabelwesen, sondern Moderatorin und Comedian – Geschenke verteilt, sehen Sie hier in einer weiteren Folge:

Alle Highlights zum Shoppi Tivoli Jubiläumsjahr und weitere Folgen der Glücksfee gibt’s unter shoppitivoli.ch/50-jahre. Übrigens: Auf alle, die in diesem Jahr ebenfalls fünfzig Jahre alt werden, wartet am Informationsschalter des Centers ein kleines Geschenk! Also nichts wie los!