Schnellere und genauere Offerte

Hinter dem Start-up Synapto GmbH stecken zwei junge Schweizer Ingenieure, deren berufliche Wege sich an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Brugg-Windisch kreuzten. Peter Nägeli (29), gelernter Polymechaniker, liess sich an der FHNW zum Wirtschaftsingenieur ausbilden. Manuel Galbier (32) heuerte nach Absolvierung seines Informatikstudiums an der ETH in Zürich als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der FHNW an. Im Frühling 2019 gründeten sie die Synapto. Bereits an deren Vorgeschichte, einem Innosuisse-Förderprojekt, waren die beiden massgeblich beteiligt, zusammen mit dem Hightech Zentrum Aargau (HTZ) und der FHNW.

Lastech, Mellingen, wälzte ein Problem

Jenes Projekt wurde Anfang 2019 erfolgreich abgeschlossen. Im Zentrum stand die Lastech AG aus Mellingen, ein über 30-jähriges, inhabergeführtes KMU, solid positioniert als Zulieferunternehmen der Mechatronik-Industrie. Die Lastech ist auf 3D-Lasertechniken und Blechbearbeitung spezialisiert. Das Unternehmen wälzte ein Problem, mit dem sich Produktionsbetriebe immer häufiger konfrontiert sehen: der Offertprozess wird zunehmend zeitintensiver und er liefert oftmals Ergebnisse, die nicht hinreichend genau sind. Ein Auftraggeber kann heute mit seinen Anfragen ohne nennenswerten Mehraufwand wesentlich mehr potentielle Lieferanten «auf Trab» halten als noch vor wenigen Jahren. Für zusätzlichen Druck sorgt die Digitalisierung und die damit verbundene gesteigerte Erwartungshaltung der Auftraggeber, immer kürzere Antwortzeiten zu haben – auch bei den Angebotsanfragen.

Ein Software-Prototyp als Zwischenziel

Unter Vermittlung von Beat Dobmann, Technologie- und Innovationsexperte des HTZ, war im Rahmen des Innosuisse-Projekts von Datenspezialisten der FHNW ein vollautomatischer Algorithmus für die elektronische Offertstellung entwickelt worden. Das Vorgehen: auf der Grundlage von CAD-Daten erstellte der Algorithmus selbständig und immer besser Offerten. Es resultierte ein «Software-Prototyp». Dieser erreichte nach kurzer Zeit das Niveau eines erfahrenen Kalkulators. Um nun diese Software marktfähig zu machen, wurde die Synapto gegründet. Was damals fehlte, war eine Software-Erweiterung, die es dem Unternehmen ermöglichte, das neue Tool benutzerfreundlich anzuwenden. Der Rechner sollte via Homepage auch potentiellen Kunden zugänglich gemacht werden, beispielsweise zur Schätzung der Kosten für die Bearbeitung eines Blechs – und dies unabhängig davon, was für Maschinen eingesetzt würden.

Die Krux der Preisbildung am Beispiel 3D-Druck

Die Preisbildung an sich erfolgt keineswegs derart schematisch, wie man annehmen könnte. Die Preisbildung sei im Gegenteil so individuell wie die Unternehmen selber, erläutert Peter Nägeli. Er führt als Beispiel die unterschiedlichen Preisberechnungsmethoden im Bereich des 3D-Drucks an:

Anbieter A nimmt den Materialverbrauch als Massstab,

Anbieter B ermittelt die erforderliche Bearbeitungshöhe,

Anbieter C misst die Dauer des Produktionsprozesse,

Anbieter D orientiert sich am erwarteten Kundennutzen.

Gefragt ist somit ein Tool, das diese Individualität effizient erfassen und auch abbilden kann. Dies ist gerade auch dann von grossem Nutzen, wenn es um die Herstellung von Prototypen oder Kleinserien geht. Die Synapto-Gründer halten es für möglich, dass ein Anwender bis zu 80 Prozent seines Offertaufwandes einsparen kann. Dies bei Offerten, die durchaus Millionenhöhe erreichen könnten.

