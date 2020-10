Grüssen-Center: 20-jähriges Jubiläum

In einem eigens für diesen Anlass eingerichteten Bar-Bereich kann der Besucher mit Prosecco auf 20 Jahre Grüssen-Center anstossen. Für Unterhaltung sorgt die Künstlerin Bella C, welche an den beiden Tagen mit Gesang und Klavier begleitet und damit für ein entspanntes Bar-Ambiente sorgt. Der Barbetrieb ist selbstverständlich nach den Handlungsanweisungen des BAG ausgerichtet.

Während der beiden Tage bieten die Geschäfte im Grüssen-Center top Angebote. So erwartet einen unter anderem zB. bei JYSK – ganz getreu dem Motto "20 Jahre feiern" – 20.- Franken Rabatt bei einem Einkauf ab 100.- Franken und bei Matratzen Concord 20% auf das gesamte Sortiment.

Das sind nur einige der zahlreichen Highlights an diesem Wochenende.

Wer sich die Jubiläumsfeier im Grüssen-Center in Pratteln nicht entgehen lassen möchte, kann am Samstag von 09.00 – 18.00 Uhr und am Sonntag von 12.00 – 18.00 Uhr verweilen, geniessen und profitieren. Let's Party!