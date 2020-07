Dieser Artikel wurde vom Institut zur Förderung der Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin aufbereitet und alleinig verantwortet. Hier geht es zu den Richtlinien für Paid Content.

Unabhängig davon, wo wir uns örtlich und zeitlich befinden, Smartphone und Co. sind stets treue Begleiter. Neue Technologien werden in Höchstgeschwindigkeit entwickelt, das Leben in der Freizeit und Arbeit wird zunehmend digitaler und die einst festen Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben brechen immer weiter auf. Wie wirkt die digitale Welt auf uns? Wie passen wir uns in dieser von Technologie geprägten, modernen Welt des 21. Jahrhunderts an? Am Freitag sowie am Samstag werden Ihnen die Referierenden aus dem In- und Ausland diese Thematik näher bringen. Zum Abschluss eines fachlich relevanten Symposiums haben Sie am Samstagnachmittag die Gelegenheit, im Rahmen einer Podiumsdiskussion die vielfältigen Fragen zu erörtern, weiter zu vertiefen oder den Diskussionspartnern Fragen zu stellen. Neben dem Geschäftsleiter der EGK-Gesundheitskasse, Dr. Reto Flury, werden Dr. Alfred Gruber, Gründer und Inhaber von i-like Metaphysik, die Biochemikerin Dr. Michaela Dane und der Luzerner Schriftsteller Rolf Dobelli miteinander diskutieren. Moderiert wird das Podium von David Staudenmann.

Filmliebhaber aufgepasst

Am Freitagabend wartet ein ganz besonderes Programmhighlight auf Sie: Am Partner-Anlass der EGK-Gesundheitskasse wird der Dokumentarfilm „Zwischenwelten – unterschiedliche Wege des Heilens“ von Thomas Karrer gezeigt. Der Film begibt sich auf unsicheres Terrain, dorthin, wo kaum Erklärbares vom Mantel des Geheimnisses umhüllt wird, unsichtbare Energien wirken, zu den Heilern ins Appenzell. Schon immer haben Naturheilpraktiker hier Tinkturen, Salben und Medizin hergestellt und verabreicht und so die Schulmedizin ergänzt. Thomas Karrer ist in seinem Film ein Suchender, er hinterfragt und bleibt dabei doch in der Rolle des Beobachters, der sich einem Rätsel nähert, zu dem es keine Auflösung gibt. Freuen Sie sich auf spannende Interviews mit Heilern, die über ihre unterschiedlichen Wege zum und im Heilen erzählen.

Sie haben im Anschluss an die Filmvorführung die Möglichkeit, dem Regisseur, der Dramaturgin und zwei Filmprotagonistinnen Fragen zu stellen. Der Eintritt zur Filmvorführung ist mit einem Ticket zum SNE-Symposium gratis. Eine Platzreservation ist notwendig, da die Platzzahl beschränkt ist.

Wurde Ihr Interesse für das SNE-Symposium und die Filmvorführung geweckt? Informieren Sie sich auf www.fondation-sne.ch/symposium über die Programmdetails und Kosten. Tickets können online unter www.eventfrog.ch/symposium kaufen. EGK-Versicherte und -Therapeuten profitieren von einem attraktiven Rabatt.

Bitte beachten Sie: Aufgrund der weiter anhaltenden COVID-19-Pandemie sind Anpassungen im Programm oder andere Beschränkungen möglich. Wir werden Sie auf der Webseite der Stiftung SNE auf dem Laufenden halten.

Wir freuen uns auf Sie! Es erwarten Sie ein abwechslungsreiches Programm und interessante Begegnungen.

Wir fördern Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin

Als die Stiftung für Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin vor über 25 Jahren von der EGK-Gesundheitskasse gegründet wurde, war das Interesse an komplementärmedizinischen Behandlungsmethoden erst bei einer kleineren Bevölkerungsgruppe vorhanden, die sich nicht allein auf die Schulmedizin verlassen wollte. Heute geniesst die Naturheilkunde und Komplementärmedizin eine grosse Akzeptanz in der Schweizer Bevölkerung. Dass die Komplementärmedizin nicht nur eine beliebte Modeerscheinung ist, sondern oft auch gute Ergebnisse in der Praxis zeigt, ist heute auch anderen Dienstleistern klar und die Angebote schiessen wie Pilze aus dem Boden. Die Möglichkeiten und Chancen der komplementärmedizinischen Behandlungskonzepte sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Ziel der Stiftung SNE ist es deshalb, den Stellenwert der Komplementärmedizin als integrative Behandlungsmethode zu stärken, das Bewusstsein für Gesundheit zu sensibilisieren und Menschen zu motivieren, Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen.

Eigene Therapeutenstelle

Im Auftrag der EGK-Gesundheitskasse und im Sinne der Qualitätssicherung zertifiziert und vermittelt die Stiftung SNE in Zusammenarbeit mit dem Erfahrungsmedizinischen Register EMR Therapeuten und Therapeutinnen, Naturheilpraktiker und Naturheilpraktikerinnen und unterstützt Patienten dabei, für sich den richtigen Therapieansatz zu finden. Von dieser Expertise profitieren auch Personen, die nicht bei der EGK-Gesundheitskasse versichert sind.

Ein Bildungsprogramm so vielfältig wie die Komplementärmedizin

Der Stiftung SNE ist es ein Anliegen, dass die Behandlungsqualität durch die Therapeutinnen und Therapeuten nicht einfach nur hoch bleibt, sondern sich laufend verbessert. Mit ihrem umfassenden Bildungsprogramm bietet die Stiftung einem breiten Fachpublikum die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Alle Seminare orientieren sich am aktuellsten Stand der Wissenschaft und werden als Weiterbildung angerechnet.

Sie möchten sich privat weiterbilden und von neuen Denkanstössen profitieren? Auch dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Wir heissen Sie herzlich willkommen!

