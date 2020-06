Zwei verletzte Autolenker bei Frontalkollision in Dübendorf – Unfallursache noch unklar

Der Unfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr als die Lenkerin mit ihrem Wagen auf der Hermikonerstrasse in Richtung Dübendorf unterwegs war, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Aus zurzeit nicht geklärten Gründen kam es in einer Linkskurve zu der heftigen Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug.

Polizeibilder vom Juni 2020: