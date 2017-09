Grund für den Jet-Einsatz war eine sogenannte «Hot-Mission», wie die Luftwaffe auf Anfrage bestätigt: Ein Business-Jet flog von Graubünden her in Richtung Basel/Frankreich - und es gab keinen Funkkontakt. Also starteten zwei F/A-18 der Schweizer Luftwaffe, die gerade in einer Übung engagiert waren, durch.

Sie begleiteten den Jet bis nach Frankreich und flogen während drei Minuten auch über französischen Gebiet, bis der Funkkontakt mit dem Business-Jet wieder funktionierte. (aeg/lgi)