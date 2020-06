Vom Fototermin zur Anti-Rassismus-Rede – so zeigen Zürcher ihre Solidarität auf der Josefwiese

«Es ist Zeit, dass wir in der Schweiz die Stimme erheben und sagen, dass das, was in den USA geschieht, nicht geht. Das Problem betrifft nicht nur die USA, Europa oder Afrika. Es betrifft die ganze Welt», sagt David Piscopo. Der 31-Jährige steht auf einem Ping-Pong-Tisch auf der Josefwiese in Zürich. Um ihn herum scharen sich weit über 100 Menschen, alle schwarz gekleidet. Immer wieder wird geklatscht, einige Personen halten Tafeln in die Höhe. «Enough is enough» - genug ist genug - oder «Stop killing us» – Hört auf, uns zu töten - sind darauf geschrieben.

Am Dienstagabend versammelten sich auf der Josefwiese zahlreiche Menschen, um ihre Solidarität mit den «Black Lives Matter»-Demonstrierenden in den USA nach dem gewaltvollen Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis zu bekunden und sich gegen Polizeigewalt und Rassismus auszusprechen. Es ist nach dem Protest am Pfingstmontag mit 1000 Personen der zweite Anlass in Zürich, der sich dem Thema widmet. Organisiert wurde die friedliche Kundgebung von einer Gruppe namens «Paperchase Entertainment», die vor der Corona-Zeit in Zürich Partys und Musikevents veranstaltete. Redner David Piscopo ist der Kopf der Gruppe. Der Betriebswirtschaftsstudent aus Thalwil ist in der Schweiz geboren, hat Schweizer und Ghanaische Wurzeln. In einer 30-minütigen Ansprache erzählt er dem Publikum, dass er aufgrund seiner Hautfarbe wiederholt rassistische Diskriminierungen erdulden musste. «Ich bin mit vielen Ausländern aufgewachsen, Albaner, Peruaner, Italiener, was auch immer. Aber ich war immer der Neger, ich war immer der Schwarze.»