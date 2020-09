Stadt plant Online-Übersicht der zu fällenden Bäume

Wenn Bäume gefällt gehen, gehen oft die Emotionen hoch. Die Stadt Zürich will deshalb ab sofort besser darüber informieren, wo die Motorsäge angesetzt wird. Auch in diesem Winter werden Fällarbeiten in der Stadt und im Wald durchgeführt.

Bis anhin informierte die Stadt mit Plakaten, Anwohnerschreiben und Informationen im Internet über Baumfällungen. Verschiedentlich sei aber kritisiert worden, dass eine Gesamtübersicht fehle, teilte Grün Stadt Zürich am Dienstag mit.

Gesamtliste folgt im Dezember

Deshalb wird die Information nun ausführlicher. Die bevorstehenden Holzschläge im Stadtwald werden auf einer Karte im Internet dargestellt. Dabei wird auch vermerkt, bei welchen Arbeiten Helikopter zum Einsatz kommen und wo Wege gesperrt werden.

Für die Bäume in der Stadt, die gefällt werden, wird am 1. Dezember eine Gesamtliste veröffentlicht. Darauf wird aus jedem Quartier genau aufgezeigt, welche abgestorbenen oder kranken Bäume gefällt und im nächsten Frühling oder Herbst durch Jungbäume ersetzt werden.