Sophie und Louis waren 2019 die beliebtesten Babynamen in Zürich

Im vergangenen Jahr sind Sophie bei den Mädchen und Louis bei den Knaben die häufigsten Vornamen von Neugeborenen in der Stadt Zürich gewesen. Laut der Stadt liegen kurze Vornamen weiterhin im Trend.

Insgesamt kamen 2019 5134 Babys mit Wohnsitz in der Stadt Zürich zur Welt, teilte Statistik Stadt Zürich am Donnerstag mit. Für 26 Mädchen wurde der Name Sophie gewählt. Beliebt waren auch Olivia, Sofia, Ella und Lara.

Bei den Knaben wurde für 23 der Name Louis gewählt. Weitere häufige Knabennamen waren Felix, Leon, Noah und David.