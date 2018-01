Yves Schultheiss (28), Laurenz Elsässer, Marlin Strub und Luca Baltensperger (alle 26) haben als erste Schweizer Ruderer den Atlantik überquert. Das Quartett traf am Samstag nur 30 Tage und 6 Stunden nach dem Start in San Sebastian auf der Kanareninsel La Gomera nach rund 5000 Kilometern auf hoher See in English Harbour an der Südküste von Antigua ein.