Robert S., ehemaliger Chef der Aargauischen Pensionskasse, hat in einem Zürcher Luxushotel eine Prostituierte umgebracht. Er soll wegen Mordes zu 18 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt werden. Dies hat der Staatsanwalt am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Zürich gefordert. Der Mann habe sein Opfer in eine vorbereitete Falle gelockt.