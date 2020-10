Projekt Thurgauerstrasse: Gegner störten sich an Illustration – Stadt reagiert

Dieses Vorgehen erscheine zweckmässig, um den Risiken eines langwierigen Rechtsmittelverfahrens präventiv zu begegnen, heisst es in einem Schreiben des Stadtrats.

Mit grossem Erstaunen hätten die Rekurrenten von der bereits am 15. Oktober erfolgten, aber erst am Mittwoch kommentarlos aufgeschalteten Präsidialverfügung Kenntnis genommen, teilten sie am Donnerstag mit. Mit diesem Stadtratsbeschluss sei dem Antrag der Rekurrenten, die Abstimmungszeitung mit einer Beilage mit dem Modellbild der Testplanung zu ergänzen, stattgegeben worden.

Dieser Korrekturentscheid, mit dem die Berechtigung des Stimmrechtsrekurses implizit anerkannt werde, sei weder in der stadträtlichen Vernehmlassung vom 19. Oktober an den Bezirksrat erwähnt noch gegenüber den Rekurrenten oder den Medien kommuniziert worden, bemängeln die Rekurrenten.