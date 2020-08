Mission Aufstieg: GC stellt Joao Carlos Pereira als neuen Trainer vor – Zoltan Kadar bleibt dem Verein erhalten

Vier Tage nach der 0:6-Niederlage gegen Winterthur mit dem Verpassen des Barrageplatzes, präsentierten die Grasshoppers im Campus in Niederhasli ihren neuen Cheftrainer. Wie in den letzten Wochen bereits durchgesickert, handelt es sich um den Portugiesen João Carlos Pereira. Der 55-Jährige hatte in der Saison 2011/12 während fünf Monaten Servette trainiert und wurde dann Sportdirektor in der Aspire Academy in Katar. Dort leitete er ein Projekt, lokale Spieler in Richtung Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu führen. Er tat das während sechs Jahren und spürte dann, dass er wieder in den Klubfussball zurückwollte.

Er übernahm im letzten Sommer in seiner Heimat den Zweitligisten Académia Coimbra und schloss die Saison auf dem siebten Rang ab. «Ich musste nun nicht lange bearbeitet werden, um die Anfrage von GC positiv zu bearbeiten», sagte Pereira. «Ich verfolge den Schweizer Fussball seit langer Zeit und bin stolz, einen solch traditionsreichen Klub wie GC trainieren zu dürfen.» Er kenne zwar den bekannten portugiesischen Spielervermittler Jorge Mendes, habe vor seinem Entscheid für GC aber keinen Kontakt mit diesem gehabt.