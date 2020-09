Mehrere zehntausend Franken Sachschaden nach Autobrand

Ein Auto hat am Donnerstagmorgen in einer Garagenbox in Schöfflisdorf gebrannt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor 1 Uhr meldeten Anwohner, dass in einer Garagenbox ein Personenwagen in Vollbrand steht, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Die Feuerwehr Wehntal verhinderte das Übergreifen des Feuers auf das angebaute Gebäude. Am Auto entstand Totalschaden.

Brandermittler der Kantonspolizei Zürich untersuchen die Brandursache. Hinweise auf Brandstiftung gibt es bisher keine.