Mann stirbt nach Sturz aus dem Fenster eines Bordells

(dpo) Passanten entdeckten am Freitagmorgen im Zürcher Niederdorf eine schwerverletzte Person an der Häringstrasse. Trotz den Reanimationsmassnahmen der einberufenen Rettungskräfte verstarb der Mann noch vor Ort, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen stürzte der Mann zuvor aus einem oberen Stock der Liegenschaft an der Häringstrasse 17. Was in der Mitteilung der Polizei nicht drin steht: Bei der besagten Liegenschaft handelt es sich um ein Bordell, das wegen seiner Fensterprostitution im Volksmund auch als «Adventskalender» bekannt ist.

Die Umstände, die zum Sturz geführt hatten, sind laut Stadtpolizei noch unklar und werden nun abgeklärt. Bereits vor drei Jahren verstarb ein Mann bei einem Sturz aus einem Fenster des gleichen Bordells.

Aktuelle Polizeibilder vom September 2020: