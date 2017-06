In Neftenbach hat die Kantonspolizei Zürich am Sonntagabend zwei Raser aus dem Verkehr gezogen. Der eine passierte die Messstelle mit 146 Kilometern pro Stunde (km/h), der andere mit 156 km/h. Erlaubt sind an dieser Stelle 80 km/h. Die beiden Autolenker mussten den Führerausweis auf der Stelle abgeben.