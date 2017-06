Wegen eines verdächtigen Gegenstandes in der Stadthausanlage vor der Nationalbank (SNB) in Zürich hat die Polizei am Donnerstag kurz vor 12.30 Uhr die Umgebung grossräumig abgesperrt. Die Verkehrssituation rund um den Einsatzort normalisiert sich. Die betroffenen Tramlinien verkehren wieder, wie die Verkehrsbetriebe Zürich mitteilten.