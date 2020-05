Es darf wieder operiert werden – doch in der Klinik Hirslanden herrscht noch lange nicht Normalbetrieb

Im Spital Hirslanden in Zürich ist wieder mehr Betrieb als auch schon: Seit Mitte März durften nur Notfälle operiert werden, so stauten sich rund 1000 Eingriffe an, die nun sukzessive abgearbeitet werden. Ein Experten-Gremium entscheidet, welche Eingriffe priorisiert werden.

Sacha Geier, Leiterin Medizinisches System, erklärt dies anhand einer Knie-Operation: «Wenn es um eine Prothese geht, dann muss man das irgendwann machen, weil sonst das Knie kaputt ist, und der Patient lebenslänglich eine Bewegungseinschränkung hat.» Da müsse man den gesunden Menschenverstand walten lassen, so dass der Patient in die Reha könne, und danach wieder ein normales Leben aufnehmen.

Man sehe aber auch, dass gar nicht alle Patienten in die Klinik kommen wollten, sagt Geier. «Ich spüre die Zurückhaltung.» Dies könnte daran liegen, dass die Klinik Hirslanden einige Corona-Patienten behandelt und eine Isolierstation aufgebaut hat. Das hat Menschen davon abgehalten, in die Klinik zu kommen, aus Angst sich anzustecken. Dies zu unrecht, wie Geier erklärt: «Die Schutzmassnahmen werden hoch gehalten, das Personal und die Patienten tragen Masken, zudem sind wir professionell geschult.»