Das Zürcher Bezirksgericht verurteilte Larible zu einer bedingten Geldstrafe und sprach einen Landesverweis von 5 Jahren aus. Laribles Anwalt Valentin Landmann meldete noch im Gerichtssaal Berufung an. Vor dem Urteil des Zürcher Obergerichts wird der Schuldspruch somit nicht rechtskräftig.

Gegenüber den Medien nahm der 60-jährige Larible Stellung zum Urteil. "Ich bin sehr enttäuscht", sagte er. "Von Anfang an habe ich keine Chance gehabt." Nichtsdestotrotz will er das Urteil nicht akzeptieren. «Ich will kämpfen bis an das Ende meiner Tage.»