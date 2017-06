In Winterthur-Wülflingen ist am Montagmorgen ein 50-jähriger Bauarbeiter ums Leben gekommen. Beim Abladen von Teilen eines Balkongeländers fielen einige Elemente vom Anhänger und trafen ihn am Kopf. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Mazedonier noch auf der Unfallstelle verstarb.