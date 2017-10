Dass Schweri in der Lage war, zwei Drittel der damals üblichen Detailhandelsmarge von 33 Prozent als Preisnachlass an seine Kunden weiterzugeben, hing damit zusammen, dass 1967 die gebundenen Verkaufspreise für Lebens- und Genussmittel aufgehoben wurden.

Schweris eigentliche Pioniertat bestand damit weniger in der Eröffnung eines Discount-Ladens, sondern eher darin, dass nach langwierigen Auseinandersetzungen mit der Markenartikelindustrie und deren Verband Promarca das Preisbindungskartell fällt. Von da an konnte Denner seine Lebensmittel mit einem tiefen Gewinn von 1,5 Prozent Gewinn verkaufen und Lebensmittel zu Preisen anbieten, die damals noch nicht für möglich gehalten wurden. Entsprechend gross war der Ansturm bei der Eröffnung der Filiale.

Damit die Kassiererinnen gewappnet waren, wurden sie in den Tagen zuvor noch im Schnelltippen geschult. So auch Wilhelm: «Der Kurs im Vorfeld war eine gute Idee. Schweri wusste, was er tat.» Der Andrang vor 50 Jahren sei deutlich grösser gewesen als heute. Trotzdem sei es schön, wieder hier zu sein, so Wilhelm. An diesem Ort, an dem landesweit erstmals Lebensmittel zu Tiefstpreisen verkauft wurden und gestern die Bratwurst 50 Rappen kostete.