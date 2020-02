Wegen Pilzkrankheit: 40 kranke Eschen müssen weichen

Die Sonne glitzert auf der Wasseroberfläche des Stockacherbachs. Beinahe übertönt ein lautes Brummen das Plätschern des Gewässers. Ein Bagger bewegt sich auf dem Spazierweg entlang des Bachs. Ein tiefes, dumpfes Geräusch ertönt und der Boden bebt, als die Baggerschaufel einen Baumstamm in eine Mulde plumpsen lässt. Beat Schmid mustert einen 25 Meter hohen Baum. Auf Kopfhöhe ziert die Rinde einen roten Punkt. «Wir fällen heute alle Eschen, die an Eschenwelke leiden», sagt der Birmensdorfer. Er ist gerade dabei, die Fällrichtung zu beurteilen, bevor er den Baum mithilfe der Motorsäge mit einer Fallkerbe versieht.

Schmid ist mit einem Arbeitskollegen und seinem Chef Hanspeter Huber von der Urdorfer Gartenbaufirma Agroservice am Stockacherbach in Urdorf für die Fällung von rund 40 Eschen verantwortlich. Die Gemeinde Urdorf hat die Firma mit den Fällarbeiten betraut. Am Donnerstag und Freitag wurde der Auftrag entlang der 700 Meter langen Strecke ausgeführt.

Pilzkrankheit Eschenwelke macht Triebe und Äste dürr

Grund für den grossen Holzschlag ist die Eschenwelke. Dabei handelt es sich um eine Pilzkrankheit, die nur die Esche befällt. «Die Triebe und später auch die Äste sterben ab, weil der Pilz die Nährstoffzufuhr unterbricht. In fortgeschrittenem Stadium können die Äste leicht abfallen», sagt Janick Frei, Abteilungsleiter Umwelt der Gemeinde Urdorf. Weil die verdorrten Äste eine Gefahr für Spaziergänger, Jogger, Velofahrer und Passanten auf dem Spazierweg entlang des Stockacherbachs darstellen, müssen sie weichen.

Bereits im Winter 2018 und 2019 fällte man kranke Eschen am gleichen Standort. «Damals waren es schätzungsweise 30 Stück», sagt Frei. 2016 entfernte man in Urdorf erstmals Bäume, die von der Eschenwelke befallen waren. Die gesunden Eschen wurden stehen gelassen. Als Prävention sieht Frei die aktuelle Fällaktion nicht: «Natürlich wäre es schön, wenn dadurch die jungen nachwachsenden Eschen nicht mehr krank würden, aber das ist derzeit schwer vorhersehbar.» Es handle sich einfach um eine Notwendigkeit aus Sicherheitsgründen.