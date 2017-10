Stadtluft macht frei, hiess es einst im Mittelalter. Heute redet man in urbanen Gegenden eher von Dichtestress. Fest steht: In Zürichs Geschichte stellt der Stadt-Land-Konflikt eine jahrhundertealte Konstante dar. Und: Zwischen Stadt und Land bestehen bis heute markante Unterschiede.

Das zeigt sich deutlich bei einem Helikopterflug über das Säuliamt via Üetliberg und Albiskette nach Zürich: Auf der Südseite des Üetlibergs dominieren Wiesen und Wälder, zwischen denen klar voneinander abgegrenzte Dörfer liegen. Nördlich der Bergkette bestimmt der Siedlungsbrei der Stadt mit ihren angrenzenden Agglomerationen im Limmat-, Sihl- und Glattal das Bild. Das Häusermeer reicht bis zum Horizont.

Der Stadt-Land-Gegensatz geht jedoch weit über unterschiedliche Siedlungsformen und -dichten hinaus. Er lässt sich als vielschichtiger Konflikt ergründen. Zum Beispiel politisch: Die Stadt Zürich ist seit 1990 rot-grün dominiert; bereits früher hatte die Linke hier traditionell eine starke Stellung. Auf dem Land hingegen holt die SVP jene Stimmen, die sie insgesamt zur wählerstärksten Partei machen.

Warum Stadt und Land politisch auseinanderdriften, lässt sich an zwei Themen gut festmachen: So ist in der Stadt Zürich mit dem genossenschaftlichen Wohnungsbau etwa das Kollektiveigentum stärker verankert, während auf dem Land das Eigenheim eine weitaus wichtigere Rolle spielt. Auch verkehrspolitisch drängen sich in der Stadt andere Lösungen auf als auf dem Land: Ein dichtes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln lohnt sich umso mehr, je dichter ein Gebiet besiedelt ist.

Entsprechend ist die Motorfahrzeugdichte in der Stadt Zürich mit 348 pro 1000 Einwohner deutlich unter dem kantonalen Schnitt von 489. Zum Vergleich: Im Bezirk Dietikon gibt es 544 Motorfahrzeuge pro 1000 Einwohner; den höchsten Wert verzeichnet der Bezirk Dielsdorf mit 615. Weil Wohnen und Verkehr das Alltagsleben prägen, lässt sich dadurch auch das unterschiedliche Stimmverhalten in der Stadt und auf dem Land exemplarisch erklären.

Doch es steckt noch mehr hinter dem Stadt-Land-Konflikt. Zum Beispiel ökonomische Fakten. Die Stadt Zürich ist reich. Viel reicher als die allermeisten Gegenden des übrigen Kantons. So beläuft sich laut Statistischem Jahrbuch 2017 die durchschnittliche Steuerkraft pro Stadtzürcher und -zürcherin auf 5080 Franken. Kantonsweit sind es pro Kopf knapp 4000 Franken – und das nur, weil die reichen Seegemeinden vor allem an der Goldküste den Schnitt nach oben drücken. So verzeichnen die Statistiker im Bezirk Meilen eine Steuerkraft von 7457 Franken pro Einwohner. Gegenüber an der Pfnüselküste des Bezirks Horgen sind es immer noch 4485 Franken, während der kantonale Durchschnitt bei 3958 Franken liegt. Wo das Geld wohnt, lässt sich auch beim Überflug erkennen: An der Goldküste stechen Villen mit viel Umschwung ins Auge.

Und noch ein Faktor fällt auf, wenn man Stadt und Kanton Zürich vergleicht: Die Stadt ist deutlich multikultureller. Ihr Ausländeranteil liegt bei knapp 32 Prozent. Höher ist er kantonsweit nur im Bezirk Dietikon mit 34,5 Prozent. Je ländlicher und dünner besiedelt der Kanton wird, umso tiefer sinkt der Ausländeranteil, etwa auf 17,6 Prozent im Säuliamt und auf den Tiefstwert von 12,8 Prozent im Bezirk Andelfingen an der nördlichen Kantonsgrenze.

Die Stadt lockt

Zurück zum Thema Bevölkerungsdichte: In der Stadt Zürich ist sie mit Abstand am grössten. Hier wohnen pro Quadratkilometer 4505 Menschen. Auf Platz zwei der potenziellen Dichtestress-Skala liegt wiederum das Limmattal mit 1470 Menschen pro Quadratkilometer. Am geringsten ist die Bevölkerungsdichte im Weinland (185 M/km2), gefolgt vom Säuliamt (456 M/km2).

Bleibt die Frage, was stärker ist: Der Dichtestress oder die Verheissungen der Stadt? Auch dazu liefert die Statistik Anhaltspunkte. Zwar nehmen die Einwohnerzahlen in allen Regionen des Kantons Zürich seit Jahren zu. Die Stadt Zürich verzeichnet mit 6,4 Prozent allerdings eine höhere Wachstumsrate als zentrumsferne ländliche Regionen wie das Zürcher Weinland (4,6%) und das Oberland (5,8%). Am stärksten war das Bevölkerungswachstum aber in den an die Stadt grenzenden Agglomerationen, allen voran im Limmattal (9,7%), wo Wohnungen günstiger als in Zürich sind. Fazit: Die Stadt lockt mehr, als sie stresst. Doch man muss sie sich auch leisten können.