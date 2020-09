Vom Oberstadt-Beck ausgebildet, verkauft sie ihre Backmischungen nun im ganzen Land

Weiss, braun, hellbraun, schwarz und beige. Die verschiedenfarbigen Schichten in den Einmachgläsern geben ein schönes Bild ab. Helen Laucke vollendet die Kompositionen mit einer Ladung kunterbunter Schoggilinsen. Die 40-Jährige steht in der Produktionsstätte ihrer Firma Foodlodge. Im 50 Quadratmeter grossen Raum im ersten Stock des Geroldswiler Gewerbecampus stellt sie seit drei Jahren Back- und Risottomischungen sowie Kuchen im Glas und diverse Trinkschokoladen her.

«Meine Kunden müssen nur noch 200 Gramm flüssige Butter und drei Eier hinzugeben, um die Guetzli selber zu backen», sagt Laucke und zeigt auf das Einmachglas, in dem sich eine Brownie-Backmischung befindet. Mit dieser begann alles vor fast sieben Jahren. «Ich habe mit meinen Kindern diesen Brownie-Mix zusammengestellt und ihn zu Weihnachten an Freunde und Familie verschenkt», erzählt die Schlieremerin. Die Backmischung sei so gut angekommen, dass alle nach dem Rezept gefragt hätten. «Da kam mir die Idee, dass ich daraus ein Geschäft machen könnte.» Die gelernte Konditorin suchte schon eine Weile nach einer Tätigkeit, die sie mit ihrer Mutterrolle vereinbaren kann.

Sie träumte davon, Unternehmerin zu sein

«Mit drei kleinen Kindern als Konditorin angestellt zu sein, ist beinahe unmöglich. Man arbeitet nachts und müsste sich tagsüber um die Kleinen kümmern. Das geht auf Dauer nicht», sagt Laucke. «Ich träumte davon, Unternehmerin zu sein und als Selbstständige die Liebe zum Backen und Kochen mit meinem Privatleben unter einen Hut zu bringen.» Torten her­zustellen kam für sie als Geschäfts-Idee jedoch nicht infrage. «Es ist ein heikles Produkt. Man ist an Zeit und Ort gebunden und arbeitet vornehmlich am Wochenende.»

Der Erfolg ihrer Brownie-­Backmischung kam Laucke daher sehr gelegen. «Ich tüftelte an weiteren Rezepten und begann, meine Produkte am Herbstmarkt in Schlieren und an Koffermärkten in der ganzen Schweiz anzubieten.» Wenn sie an einem Tag 10 bis 20 Stück verkauft habe, sei sie stolz gewesen. Bald folgte die erste Gross-­Bestellung von 200 Gläsern. «Die Küche zuhause reichte nicht mehr. Mein Mann opferte seine Werkstatt im Keller für mich und richtete mir auf sieben Quadratmetern eine professionelle Küche ein.»

2015 folgte der nächste Erfolgsmoment: Der Lebensmittelhändler Lidl entschied sich dafür, zwei von Lauckes Backmischungen unter der Aktion «Klein aber fein» temporär ins Sortiment in der ganzen Schweiz aufzunehmen. Aktuell ist die Schlieremerin wieder mit zwei Backmischungen in den Lidl-­Regalen vertreten – bereits zum sechsten Mal. «Durch die Aktion sind viele Privatkunden, aber auch Firmen auf mich aufmerksam geworden.» Denn Lauckes Erzeugnisse eignen sich auch gut als Geschenk. «Unternehmen geben meine Kuchen und Mischungen unter anderem an Firmenevents oder Geschäftsjubiläen an ihre Mitarbeitenden oder Kunden ab. Manchmal werden auch Back-

Mixe verlangt, welche die Farben der Firma aufnehmen.»

Kunden können ab einer Bestellung von 25 Stück die Produkte zudem mit einer Etikette mit dem Firmenlogo versehen lassen. Möglich sind auch personalisierte Backmischungen, die Lebensmittelunverträglichkeiten wie etwa Zöliakie berücksichtigen.

«Voraussetzung ist aber, dass das Produkt immer noch gut schmeckt», betont Laucke. Sie habe hohe Ansprüche an Geschmack und Qualität und lege viel Wert auf regionale Zutaten. «Das habe ich während meiner Zeit als Konditorin gelernt.»