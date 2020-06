Urban Farming, Parcours oder Markt? Durch dieses Projekt wird die Badenerstrasse zur Bühne

Begleitet und koordiniert wird das Projekt von Daniel Dormann, dem Leiter des Bereichs Tiefbau der Stadt. Er wurde vom Stadtrat als sogenannter Kümmerer eingesetzt. Wer Strom, Wasser, andere Infrastrukturen, Informationen oder eine Bewilligung benötige, könne sich an ihn (pischte52@schlieren.ch) wenden. Der Stadtrat hat für die dreijährige Phase einen Projektkredit in der Höhe von 270'000 Franken bewilligt, damit provisorische Infrastrukturanlagen eingerichtet und kleinere Einrichtungen angeschafft werden können.

«Im Rahmen einer dreijährigen Testphase will die Stadt Schlieren die Nutzungsbedürfnisse der Bevölkerung auf dem stillgelegten Teil der Badenerstrasse im Zentrum erforschen. Die Erkenntnisse daraus sollen in die Neugestaltung des Areals und die zukünftige Umgestaltung der schon bestehenden Parkflächen einfliessen», schreibt die Stadt in einer gestern versandten Mitteilung. Der öffentliche Raum werde so zur provisorischen Bühne, bespielt durch die Bevölkerung.

Der Stadtrat sei aber der Meinung gewesen, dass nicht er die Weichen für die künftige Nutzung des Areals stellen wolle. Andere Beispiele, etwa die Zwischennutzungen des Hardturm-Areals in Zürich, hätten gezeigt, dass es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gebe, eine Brache zu beleben. «Der Stadtrat wollte nicht einfach etwas beschliessen, das dann möglicherweise gar nicht hätte umgesetzt werden können», sagt Kunz. So sei man auf die Idee des Mitwirkungsverfahrens gekommen. «Wir wollen Erfahrungen sammeln, was auf so einem Areal möglich ist und was nicht. Diese Erkenntnisse sollen uns dann helfen, wenn wir den Wettbewerb für die Neugestaltung des Gebiets lancieren», so Kunz.

Das gesamte Projekt sei mit dem Kanton, dem das stillgelegte Strassenstück noch gehört, abgesprochen, sagt Kunz. Die Eckwerte für die Übernahme der alten Badenerstrasse würden aber bereits stehen. «Der Ball liegt beim Kanton. Wir warten auf grünes Licht», so Kunz.