Umstrittene Haltekanten: Niemand will die Bushaltestelle vor der Haustüre haben

Wo sollen die Haltekanten für die Bushaltestelle «Schulhaus» an der Badenerstrasse in Weiningen zu liegen kommen? Diese Frage stellt sich den Stimmberechtigten an der Weininger Gemeindeversammlung am 3. Dezember. Der Gemeinderat will im Rahmen der 1,4 Millionen Franken teuren Instandsetzung des Abschnitts Badenerstrasse «West» den genauen Standort der Haltekanten definieren und die Bushaltestelle nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes ausgestalten.

Das Stimmvolk hat zwei Optionen. Entweder entscheidet es sich für die vom Gemeinderat favorisierte Bestvariante, bei der die beiden Haltekanten direkt gegenüberliegend im Bereich zwischen dem Zugang des Oberstufenschulhauses und der Liegenschaft Badenerstrasse 33 angeordnet werden. Das Vorprojekt dazu, das der Gemeinderat im September 2019 verabschiedete, beinhaltet zudem die Erstellung eines neuen Warteunterstands. Die Kosten von rund 90000 Franken dafür wären ungebunden.

Zur Alternative gibt es Treppe und Anzeigetafel

Die Stimmbürger können sich aber auch für die Alternativvariante aussprechen, die eine Platzierung der südlichen Haltekante vor der Liegenschaft Badenerstrasse 37b vorsieht. Bei dieser Variante würden ungebundene Ausgaben von 115000 bis 205000 Franken für eine schularealinterne Wegverbindung mit Treppe und Treppenlift sowie für Fahrgastinformationsanzeiger entstehen.

Eigentlich müsste der Gemeinderat den Stimmberechtigten das Geschäft gar nicht vorlegen. «Der Gemeinderat hätte die Kompetenz gehabt, die Bestvariante festzusetzen, weil sie weniger als 100000 Franken kostet», sagt Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos). Doch weil der Standort der Haltekanten umstritten ist, wählte der Gemeinderat diesen Weg. «Es gab einige Einwendungen zum Vorprojekt. Egal für welche Variante wir uns entscheiden, die Hälfte der betroffenen Anwohner wird keine Freude haben», sagt Okle. Es sei daher nicht angebracht, dass der Gemeinderat allein darüber befinde. Dieses Geschäft müsse diskutiert werden, bevor man sich festlege.