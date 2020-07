Tony Navarro kochte einst für die Rolling Stones – jetzt bringt er Geschmack ins Limmattal

Hinter dem Seerosenteich verbirgt sich eine grosse Terrasse voller Tessinerpalmen, Rosmarinsträuchern und Sonnenblumensträussen. Wer hier unter dem Sonnendach im Restaurant Sabor sitzt, verabschiedet sich für kurze Zeit aus dem Schlieremer Mehrfamilienhausquartier an der Herrenwiesenstrasse und wähnt sich irgendwo im Süden am Mittelmeer.

Handwerker wuseln mit Bohrmaschinen durch den Sitzplatz während die Kellner Manuel und Javier die Tische decken. Auf jedem thront ein Teller mit exotischen Früchten. Ein süsslicher Duft geht von den rot-gelben Mangos aus. «Sie sind fast baumgereift und schmecken viel besser als die herkömmlichen. Meine Frau macht einen feinen Mango-Avocado-Salat daraus. Bisher war jeder begeistert, den ihn probiert hat», sagt Tony Navarro. Der 68-Jährige eröffnet am kommenden Mittwoch mit seiner Frau Rocio Ramos Navarro und 15 Mitarbeitenden das Restaurant Sabor. Unterstützt wird er zudem von Gastronom João Lima. Bereits jetzt kommen Gäste vorbei. «Wir zaubern ihnen dann etwas aus den Zutaten, die wir schon in der Küche haben», sagt Navarro.

Er lernte seine Frau in seinem Restaurant kennen

Der gebürtige Spanier ist in der Zürcher Gastroszene kein Unbekannter. Einen Namen gemacht hat er sich als Kult-Gastwirt im Restaurant «Turm» im Zürcher Niederdorf. Von 1985 bis zur Corona-Krise führte er das Lokal im «Zunfthaus zur Letzi». Dort lernte er auch seine Frau kennen, als sie in seinem Lokal zu Gast war. Das exotische Ambiente und die kreativen Speisen lockten auch so manche Stars, Politiker und Zünfter an. Tina Turner, die Rolling Stones oder alt Bundesrat Moritz Leuenberger kehrten bei Navarro ein. Doch nun verlässt er das Niederdorf. Durch die Reduktion der Parkplätze, die rigiden Parkkontrollen und die neuen Fast-Food-Stände habe er viele Gäste verloren.