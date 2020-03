«Tivoli Garten»: Das Grossprojekt in Spreitenbach ist bewilligt

Der Bauherrschaft für das nächste Mega-Projekt in Spreitenbach, dem «Tivoli Garten», wurde die Gesamtbaubewilligung erteilt. Die vorliegende, jetzt rechtskräftige Baubewilligung sei ein weiterer Meilenstein für das Grossprojekt, teilt die Eiffage Suisse AG mit. Diese realisiert als Totalunternehmerin die 438 Mietwohnungen, einen Obi-Baufachmarkt, Dienstleistungs-, Gewerbe- und Gastroflächen, einen Kindergarten und eine Haltestelle der Limmattalbahn. Die Genossenschaft Migros Aare und EG ­Tivoli Garten (Miteigentümergemeinschaft Tivoli Garten) sowie zwei Immobilienfonds von Credit Suisse Asset Management ­haben das Projekt gemeinsam geplant.

Die Fertigstellung ist auf Mitte 2024 geplant

Der «Tivoli Garten» basiert auf dem Gestaltungsplan Handels- und Gewerbezone Ost (HGO). Dank der nun rechtskräftigen Baubewilligung wird nun so schnell wie möglich mit dem Aushub und dem Bau begonnen. Das Projekt steht wegen der Haltestelle für die Limmattalbahn unter Zeitdruck. Diese, mit Endstation in Killwangen, soll im Dezember 2022 in Betrieb gehen, die Bauarbeiten für die Haltestelle beim «Tivoli Garten» müssen spätestens Ende 2021 beginnen, um rechtzeitig fertig zu werden. Mit der rechtskräftigen Baubewilligung geht das Eigentum des Projekts an die MEG ­Tivoli Garten über. (liz)