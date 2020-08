Spar nimmt Rücksicht auf Menschen mit Autismus: Das Limmattal macht mit

Der Urdorfer Spar nimmt neu Rücksicht auf Menschen mit Autismus: Unter dem Motto «stille Stunde» läuft jeweils dienstags und donnerstags von 13 bis 15 Uhr keine Musik im Laden (die «Limmattaler Zeitung» berichtete). In dieser Zeit gibt es keine Durchsagen, das Licht ist gedimmt und Hilfshunde sind willkommen. Das Pilotprojekt von Spar wird zurzeit in vier Filialen getestet. Auch in den Läden in Weiningen und Spreitenbach sollen bis Ende Jahr «stille Stunden» eingeführt werden.

In der Öffentlichkeit sind Menschen heutzutage permanent vielen Reizen ausgesetzt. Während die meisten diese gut verarbeiten können, lösen sie bei Menschen mit Autismus grosse Stresszustände aus.