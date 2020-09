So emotional war der Gubrist-Durchstich für die Tunnelpatin Maya Grossmann

«Es war ein sehr emotionaler Moment, als ich auf der Weininger Seite stand und gehört habe, wie die Maschinen immer näher und näher kamen, bis dann irgendwann der Sand aus der Wand herausbröselte und die Maschine zum Vorschein kam», erzählt Grossmann. Neben Jürg Röthlisberger, Direktor des Bundesamts für Strassen (Astra), und Baustellenchef Rolf Dubach hatte Grossmann ebenso die Gelegenheit, eine kurze Ansprache zu halten. «Ich habe mich bei allen bedankt für die vielen wunderschönen Momente, spannenden Führungen im Tunnel und die interessanten Begegnungen mit allen Mineuren und Mitarbeitenden.» Das Amt der Tunnelpatin sei auch immer wieder Thema in ihrem Restaurant gewesen. Dies auch, weil einige Bergleute bei ihr in der «Linde» eingekehrt seien.

Mineure durchbrechen gestern Mittag die dritte Gubrist-Röhre. Der bedeutende Meilenstein des Ausbaus der Nordumfahrung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Aufgrund der Corona-Situation feierten nur die direkt am Projekt beteiligten Unternehmer, Planer und Bauherren. Einzig die Weininger «Linde»-Wirtin Maya Grossmann war an vorderster Front mit dabei. Der Tunnelpatin und damit irdischen Vertreterin der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute, wurde die Ehre zuteil, dem Durchschlag beizuwohnen.

Anfang 2018 taufte Grossmann als Zeichen der Verbundenheit das «Metzgerstübli» im Gasthaus in «Gubrist-Stübli» um. «Der Name Gubrist steht normalerweise für Stau und nun aber auch für feines Essen und Gastfreundschaft», sagt Grossmann. Passend also, dass die Gastronomin den Hauptgang für die Feier des Durchstichs lieferte. «Es war wirklich ein toller Anlass», sagt Grossmann. Sie hätte sich nie erträumen lassen, dass sie sich einmal für Tunnelbau interessieren würde. Doch sie habe es vom

ersten Moment an gepackt, sagt die Tunnelpatin. «Seit meinem Amtsantritt fahre ich mit Stolz, Freude

und einem Lächeln durch den Gubrist.»

Erleichterung macht sich in Weiningen breit

Für den Weininger Gemeindepräsidenten Mario Okle (parteilos) ist der Durchschlag der dritten Gubrist-Röhre eine äusserst erfreuliche Nachricht. «Dieser Durchstich ist aufgrund seiner Symbolik für das ganze Nordumfahrungs-Projekt ein kaum zu übertreffender Moment», sagt Okle. Er freue sich wahnsinnig darüber. «Dies auch, weil wir jeden Zwischenschritt, der hinter uns liegt, nicht mehr vor uns haben.» Es sei eine Erleichterung für die Weiningerinnen und Weininger, ist der Gemeindepräsident sich sicher. «Wir können nun etwas durchschnaufen und weiter hoffen, dass wir auf gutem Weg sind, die Zeitpläne eingehalten werden und nichts mehr dazwischen kommt.»