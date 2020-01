Schüler zündet sich selbst mitten in der Schule an

Die Sekundarschule Meilen erschüttert ein tragischer Vorfall. Ein Schüler hat sich "mit einer brennbaren Flüssigkeit schwerste Brandverletzungen zugefügt", schreibt der Rektor in einem Brief an die Eltern. Lehrer seien dem Jungen sofort zu Hilfe geeilt, dennoch wurde er schwer verletzt.

Der Vorfall hat sich am Montag vor einer Woche ereignet. Den Vorfall machte der Blick am Dienstag publik. Gemäss dessen Angaben ereignete sich der Vorfall während eines Kurses zur Vorbereitung der Gymiprüfung. Der Zustand des Jungen sei kritisch. Über die Hintergründe der Tat ist nichts bekannt. Die Polizei kommentiert den Vorfall gegenüber Blick nicht. Schüler, Lehrer und Eltern erhalten Hilfe, aufgeboten wurde die Krisenintervention. (CHM)