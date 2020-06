Rücktritt des Stiftungsrats: Bruno-Weber-Park öffnet mit neuer Betreiberin

Die Bruno-Weber-Stiftung ist jedoch zurzeit handlungsunfähig, wie Rolf Steiner, ehemaliges Stiftungsratsmitglied auf Anfrage bestätigt. «Der gesamte Stiftungsrat hat seinen Rücktritt erklärt», sagt Steiner. Man habe sich nicht mehr in der Lage gefühlt, den Park weiterzuführen. Dies auch weil, eine durch Fachpersonen begleitete Mediation, die der Aargauer Regierungsrat den beiden zerstrittenen Parteien im November 2019 anbot, nicht zustande kam. Aufgrund dieses Entscheids steht nun wieder die BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau in der Pflicht, sich um die Angelegenheiten der Stiftung zu kümmern. Dasselbe Szenario ereignete sich bereits 2014, als der damalige Stiftungsrat geschlossen zurücktrat, nachdem der Park über längere Zeit mit finanziellen und das Gremium immer wieder mit personellen Problemen zu kämpfen hatte.

«Doch weil die Stiftung auf eine Verlängerung der Nutzungsvereinbarung pochte, waren uns die Hände gebunden», so Billeter. Das Bezirksgericht Baden habe der Witwe Recht gegeben, die Stiftung habe das Urteil aber ans Obergericht weitergezogen. Anfang 2020 habe dieses das Urteil des Bezirksgerichts bestätigt. Die Stiftung habe ihre Sachen auf dem Areal räumen müssen. Sabine Billeter freut sich nun auf den Neustart nach der Coronakrise. Jedoch wird er durch die Teilöffnung etwas getrübt. «Wir hoffen, dass bald eine Lösung für diese unglückliche Situation gefunden wird, damit der Park wieder als Einheit erstrahlen kann», sagt Billeter. Es sei das Ziel von Maria Anna Weber sowie der Gesellschaft Weinrebenpark, dass in Zukunft der gesamte Park, dessen Unterschutzstellung gemäss aargauischem Kulturgesetz beantragt ist, aus einer Hand von der Gesellschaft Weinrebenpark betrieben werde. Sie sei guter Dinge, dass sich etwas Positives ergebe, sagt Billeter. Die Gesellschaft warte nun gespannt auf die nächsten Schritte seitens der kantonalen Stiftungsaufsicht.

Die Geschäftsführerin kümmert sich derzeit um die letzten Vorbereitungen für die Wiedereröffnung am Samstag. «Es ist uns ein Anliegen, mit regionalen Betrieben und Firmen zusammenzuarbeiten.» Am Samstag und Sonntag bieten Billeter und ihre Crew aus fünf Personen, grillierte Bratwürste der Dietiker Metzgerei Hildebrand und Brot der Oberstadt-Bäckerei an. Zu trinken gibt es Kaffee der Dietiker Kaffeerösterei Caffè Ferrari. Die Mitarbeiter der Stiftung hätte man aufgrund des Rücktritts des Stiftungsrats nicht übernehmen können, sagt Billeter. Die Gesellschaft hat überdies vor, eine kleine Parkbeiz zu führen, in der sich Besucher verpflegen können. Auch Veranstaltungen wie etwa eine Ostereiersuche, Muttertagsbasteln, Sommer- und Herbstfeste sowie Lesungen und Workshops sollen wieder stattfinden.