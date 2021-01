«­Wenigstens mit der Stadt hätte man das absprechen können» – Politik ist unzufrieden mit Bundesamt

Es sehe jetzt noch schlimmer aus als am Montagmittag, sagt Katja Hamburger. Die Dietikerin wohnt an der Luberzenstrasse. Dort hatten Arbeiter im Auftrag des Bundesamtes für Strassen (Astra) am Montag zahlreiche Bäume gefällt. Vom einst dichten Wildwuchs zeugen lediglich noch ein paar einsame Baumstümpfe und Ästchen.

Das Bundesamt für Strassen hatte die Baumfällung aus Sicherheitsgründen in Auftrag gegeben. Der Dietiker Stadtrat wusste im Vorfeld nichts von der Aktion. «Natürlich wäre eine kurze Information schön gewesen», schreibt die Kommunikationsbeauftragte Esther Pioppini auf Anfrage. «Diese hätte an der Unterhaltsmassnahme jedoch nichts geändert.»

Eine bessere Kommunikation wünschen sich auch Ver­treter aus dem Dietiker Stadtparlament. «Die Stadt hätte im Voraus informiert werden sollen», meint Gemeinderat Andreas Wolf (Grüne). «Dann hätte man rechtzeitig reagieren ­können.»

«­Wenigstens mit der Stadt hätte man das absprechen können»

Auch SVP-Fraktionschef Konrad Lips würde einen besseren Informationsaustausch mit den übergeordneten Behörden begrüssen. «Die Schnittstelle zwischen Bund und Kantonen sowie zwischen Kantonen und Gemeinden ist zwar lang. ­Wenigstens mit der Stadt hätte man das aber schon absprechen können», sagt Lips auf Anfrage.

Als Eigentümerin des Grundstücks sowie der Autobahn ist das Bundesamt für Strassen jedoch grundsätzlich nicht verpflichtet, über Unterhaltsarbeiten zu informieren. Die Werkeigentümerhaftung liege beim Amt, sagt Pioppini. «Wir gehen davon aus, dass das Astra vor den Unterhaltsarbeiten die Situation genau geprüft und entsprechend entschieden hat», fügt sie an.