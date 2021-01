Subventionen oder Gutscheine? So werden die Kitas in den Limmattaler Gemeinden unterstützt

Jacke und Schuhe anziehen, in die Kita fahren und nach dem Feierabend der Eltern wieder abgeholt werden – so sieht der Alltag vieler Vorschulkinder aus. Im Kanton Zürich besuchen 43 Prozent der Kinder im entsprechenden Alter eine Kita. Durchschnittlich kommen auf 100 Kinder 24 Kita-Plätze. Diese Zahl variiert je nach Gemeinde stark. Wie es um die Kapazitäten der familienergänzenden Betreuung im Limmattal steht, zeigt folgende Umfrage.

Dietikon: In der Bezirkshauptstadt stehen 100 Kindern im Schnitt rund 14 Kita-Plätze zur Verfügung. Dietikon hat somit die tiefste Anzahl Plätze pro 100 Kinder im Limmattal. In der Stadt gibt es für die 1710 Vorschulkinder 234 Kita-Plätze. Die Stadt subventioniert 122 Plätze. Die Gemeinde teilte mit, dass sie im nächsten Schuljahr rund 13 Plätze mehr subventionieren werde. Zusätzlich zur Kita-Subvention unterstützt Dietikon die Tagesfamilien mit 145'000 Franken. In einem Postulat regte die SP-Gemeinderätin Kerstin Camenisch letztes Jahr an, dass die Stadt nicht mehr eine bestimmte Zahl von Krippenplätzen subventionieren, sondern Betreuungsgutscheine abgeben soll. Sie argumentierte, dass so die Gesamtsumme der Subventionen nicht länger plafoniert bliebe, sondern sich eine dem Bedarf entsprechende Unterstützung erreichen liesse. Der Stadtrat lehnte diesen Systemwechsel Ende letzten Jahres ab und hielt an seinem Finanzierungsmodell fest.

Schlieren: Die sechs Kinderkrippen in der zweiten Stadt im Limmattal bieten rund 200 Plätze an. Somit kommen auf 100 Vorschulkinder im Schnitt 19 Kita-Plätze. 60 Kinder aus Schlieren haben einen subventionierten Platz. Die Höhe der Subventionen errechnet die Gemeinde aus dem Nettoeinkommen der Eltern und der Haushaltsgrösse.

Urdorf: Auf 100 Kinder kommen derzeit rund 22 Krippenplätze. Das Budget der Gemeinde sieht für 2021 eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 650'000 Franken vor. Die Gemeinde unterstützt private Kindertagesstätten mit Betreuungsgutscheinen. Damit die Krippen und Tagesfamilienorganisationen Beiträge erhalten, müssen sie ihren Bedarf beim Gemeinderat anmelden.

Oberengstringen: Seit 2015 gewährt die Gemeinde den beitragsberechtigten Eltern bis zu 40 Prozent Rabatt für Kitas. Trifft ein Härtefall ein, können die Eltern bis zu 80 Prozent Ermässigung erhalten. In der Gemeinde stehen 32 bewilligte Kita-­Plätze. Auf Anfrage heisst es, man habe keine Kapazitätsprobleme im Kita-Bereich.