Neues Jahr, neuer Besitzer: Fondlihof setzt komplett auf solidarische Landwirtschaft

Es tut sich wieder etwas auf dem Fondlihof. Nachdem Tina Siegenthaler und Finn Thiele vor drei Jahren die Bewirtschaftung des Hofes von Samuel Spahn und Anita Lê übernahmen, wird nun der ganze Hof in ihren Besitz übergehen. «Die Idee ist mit der Zeit gewachsen. Es hat sich so ergeben», sagt Noch-Besitzer Samuel Spahn. Finn Thiele sei ja bereits zuvor lange sein Mitarbeiter gewesen. Per Ende Jahr soll der Hof von der GmbH Fondlihof, deren Gründer Siegenthaler und Thiele sind, übernommen werden.

Erfolgreiches Konzept wird erweitert

Bereits seit 10 Jahren baut die Genossenschaft Ortoloco vor Ort mit drei Gärtnerinnen und Gärtnern und 500 Konsumentinnen und Konsumenten auf gut eineinhalb Hektaren Gemüse an. Thiele und Siegenthaler gehören zu den Mitgliedern der Genossenschaft. Das Bewirtschaftungsmodell, das die Genossenschaft dabei anwendet, nennt sich solidarische Landwirtschaft (Solawi). Bei der Genossenschaftsversammlung im Herbst 2019 beschlossen die Mitglieder, ein Konzept auszuarbeiten, um das Modell der solidarischen Landwirtschaft auf den gesamten Hof anzuwenden. An der ausserordentlichen Genossenschaftsversammlung am 20. September 2020 wurde dieses Konzept angenommen. Nun wird die Umsetzung geplant.

Samuel Spahn sagt, er sei nun im Pensionsalter, daher sei die Zeit reif, den Hof abzugeben. «Ich bin glücklich, dass der Hof biologisch weitergeführt wird», sagt er. Es werde auch weiter ein sozialer Ort bleiben, an dem Leute sich treffen können. Die Hofübernahme durch Siegenthaler und Thiele ist aufwendig. Die Genossenschaft Ortoloco kann und will den Hof nicht kaufen, da dies das bäuerliche Bodenrecht nicht zulässt. Darum wird Ortoloco der GmbH Fondlihof Darlehen zur Verfügung stellen, mit denen der Hofkauf getätigt wird. Mit Anteilscheinen für Mitglieder und privaten Darlehen wird die Finanzierung möglich.