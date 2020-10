Neue Turnhalle nimmt Formen an: Die Elemente aus Schweizer Holz sind da

Hoch in der Luft schwebt das Holzelement am Kran. Langsam wird es unter Aufsicht an die dafür vorgesehene Stelle gesenkt. Die Holzteile werden alle mit dem Baukran präzise eingepasst. Auf der Baustelle der neuen Turnhalle in Bergdietikon nahmen das Bauunternehmen Erne AG und Bauleiter Mike Burger diese Woche die ersten Holzelemente entgegen. Einige davon wurden direkt nach der Anlieferung angebracht.

Mit den Trägern sei man gut vorangekommen, sagt Heiri Treier, der für den Holzbau verantwortlich ist. «Wir konnten die Bauelemente direkt bei der Anlieferung montieren», erklärt er. Die Grundkonstruktion der Holzelemente steht bereits, es folgt die Montage der verschiedenen Teile der Bühne. Die Tragkonstruktion stammt von der Hüsser Holzleimbau AG aus Bremgarten. «Es handelt sich um 160 Kubikmeter Schweizer Holz. Auch die Fassade ist komplett aus Schweizer Holz», sagt Treier.

Viele Elemente bieten Platz für viel Sport und Spiel

Phillip Geburzi, der stellvertretende Projektleiter, kennt die genauen Masse: «Die Dachbinder sind 22 Meter lang, 1,8 Meter hoch und 3,5 Tonnen schwer.» Die Arbeit mit Holz bedinge, dass die sichtbaren Elemente bei Regen abgedeckt werden müssen. Laut Treier hat Holz dafür den Vorteil, dass die Temperatur kein Problem darstellt. Treier zeigt an der Holzkonstruktion, wo die verschiedenen Geräte eingefügt werden. «Die Querbalken sind für die Sportgeräte», sagt er. An einigen Balken würden die Schwingringe gehängt, an der Seite werde der Basketballkorb befestigt. Die runden Löcher in den tragenden Holzelementen seien für die Lüftungsrohre, die eckigen Auslassungen für die Kabeltrassees.

Auf der Bergseite der angehenden Turnhalle befinden sich Öffnungen für die verschiedenen angrenzenden Räume. «Dort kommen die Zugänge zum Stuhllager, zum Geräteraum, zu den Garderoben und zur Küche hin», erklärt Treier.