«Manchmal verdrücken wir eine Träne zusammen»: Susanne Hänni unterstützt weniger Privilegierte

Es gibt Leute, die gehen wöchentlich zum Friseur. Und dann gibt es Menschen, die können sich einen Haarschnitt schlicht nicht leisten. Hier setzt die Organisation «Barber ­Angels Brotherhood», die 2016 in Deutschland gegründet wurde, an: Professionelle Haar­stylisten schneiden jenen, die an der Armutsgrenze leben, kostenlos die Haare und Bärte. Mittlerweile hat der Verein ­Ableger in mehreren Ländern Europas und zählt über 300 ­aktive Mitglieder.

Eine dieser «Angel» wohnt in Dietikon und wird von allen im Verein Curlysue genannt. «Den Namen habe ich meinen Locken zu verdanken», sagt Curlysue, die eigentlich Susanne Hänni heisst. Dass Coiffeuse ihr Traumberuf ist, habe sie schon immer gewusst, sagt sie. «Ich wollte nie etwas anderes machen.» Aufgewachsen in Schönbühl nördlich von Bern, habe sie sehr viel Zeit im Coiffeurgeschäft ihrer Tante verbracht: «Sie war es, die mich in die Welt des Haareschneidens eingeführt hat.» So kam es, dass Hänni zuhause ihren Spielpuppen immer wieder andere Frisuren verpasst hat. Und auch die Nachbarskinder seien vor ihrer Schere nicht gefeit gewesen. «Das ist bei deren Eltern nicht nur gut angekommen», lacht Hänni.

So dürfte es niemanden überrascht haben, als Hänni eine vierjährige Lehre als Coiffeuse in Ittigen begann. Vor elf Jahren ist Hänni dann der Liebe wegen nach Zürich gezogen. Sie war in diversen Betrieben ­tätig, liess sich zur Berufs­bildnerin ausbilden und betreute Lehrlinge, bis sie schliesslich von einer Arbeitskollegin dem Haarsalon «7 Sense» im Kreis 5 vermittelt wurde. Dort arbeitet sie seit 2016. «Wir sind ein super Team. Und meine Chefin unterstützt mich bei meinem Einsatz für die ‹Barber Angels›», schwärmt Hänni.

Sie wollte anderen etwas zurückgeben

Bei der «Barber Angels Brotherhood» ist Hänni seit Ende August 2018 tätig –komplett ehrenamtlich. Bevor sie Mitglied des Vereins wurde, musste sie allerdings noch ein bis zwei Probeeinsätze absolvieren. «Es kann vorkommen, dass jemand während diesen Einsätzen merkt, dass er oder sie mit gewissen Situationen nicht zurechtkommt.» Hänni spricht die Gründe an, weshalb die «Barber Angels» ins Leben gerufen wurden: Leid, Not, Schicksalsschläge. «Bei unseren Einsätzen machen wir leider auch viele traurige Begegnungen.»

Hänni weiss, dass sie auf der Sonnenseite des Lebens steht. Deshalb habe sie etwas zurückgeben wollen. «Egal, ob jemand auf der Strasse lebt oder drogenabhängig ist: Der Mensch steht im Vordergrund.» Als «Barber Angel» möchte sie jenen, die weniger privilegiert leben als sie, eine Freude machen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. «Das ist wunderschön. Manchmal lachen wir zusammen, manchmal verdrücken wir eine Träne zusammen.»