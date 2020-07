Jetzt gibts auch was zu futtern und zu trinken für die Gummiböötler

Nach dem trüben Samstag hat die Hitze am Sonntag das Limmattal wieder fest im Griff. Auf der Allmend Glanzenberg spielen Kinder Fangen, ein Hund jagt einem Ball nach, einige Gummiböötler haben ihre Boote an Land gezogen und sich unter der Sonne ausgestreckt. «Hier lässt man die Seele baumeln und hat seinen Frieden», sagt Kurt Münger (55), der Betreiber des neuen Kiosks «The Beach», der am Samstag eröffnete. Abgesehen von der Organisation eines Public Viewings bei der Fussball-WM 1994 hat Münger keine Erfahrung im Gastro-Bereich. Er ist ein Quereinsteiger.

Wann immer Münger ab seinem Wohnort Unterengstringen die Limmat befuhr, bedauerte er, dass das Ufer nirgends bewirtschaftet wurde. So fasste er sich ein Herz, schickte eine Bewerbung an die Stadt Dietikon – und bekam eine Zusage. Vor zwei Wochen habe er die Bewilligung erhalten, noch rechtzeitig, um mit den Lieferanten alles zu organisieren, so Münger.