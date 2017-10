Autobahn statt öV?

Auffallend ist, dass in den Gemeinden rechts der Limmat tendenziell weniger Menschen ein Abo besitzen. Bei der Verbreitung von GAs belegen die fünf Gemeinden innerhalb des Bezirks die letzten Plätze. In Oetwil (29,7 Prozent), Weiningen (28,9 Prozent) und Geroldswil (27,6 Prozent) benutzen weniger als 30 Prozent alle Einwohner und Einwohnerinnen ein SBB-Abo. Eine mögliche Erklärung dafür ist die gute Anbindung an die Autobahnen nach Bern und Basel. Ausserdem sind alle fünf Gemeinden nur indirekt an das Bahnnetz angeschlossen, weshalb öV-Nutzer mit weiteren Arbeitswegen immer zuerst mit dem Bus nach Dietikon, Schlieren oder Zürich Altstetten fahren müssen, um auf den Zug umzusteigen.

Wenig Halbtax in den Städten

Trotz zentraler Lage und guter Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz verfügen in den beiden Städten des Bezirks verhältnismässig wenig Menschen ein General- oder Halbtaxabo. Ein genauer Blick auf die Verteilung zeigt, dass vor allem der geringe Anteil Halbtaxabos dafür verantwortlich ist. Hier bildet Schlieren das Schlusslicht vor Dietikon. Bei den GAs liegen beide Städte dagegen im oberen Mittelfeld. Das Verhältnis beider Aboarten unterscheidet sich in den Zentren deutlich also deutlich von den anderen Gemeinden.

Addiert man die Zahlen im gesamten Bezirk inklusive Bergdietikon, besitzen 29 655 Menschen ein öV-Abo. Das sind rund 32 Abonnemente auf 100 Bewohner. Am nächsten an diesem Durchschnittswert liegt Oberengstringen mit 31,3 Prozent Verbreitung. In der Nachbarsgemeinde Unterengstringen, das im Ranking gleich vor Oberengstringen liegt, sind Abos vor allem dank der höheren Verbreitung des Halbtax etwas beliebter. Insgesamt nutzen in der Agglomeration deutlich weniger Menschen ein SBB-Abo als im öV-freundlichen und politisch eher grün eingestellten Zürich, wo mit 51,6 Prozent mehr als die Hälfte aller Bewohner ein Abo besitzen.

Die Abo-Zahlen geben nur indirekt Auskunft über die genaue Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und regionale Zonenabos sind in der Auswertung nicht enthalten. Dennosch sind die veröffentlichten Zahlen zumindest ein guter Indikator, wie verbreitet die öV-Nutzung in den Gemeinden der Region ist.