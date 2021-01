Für einmal nicht im Restaurant Linde: Der TV Weiningen versammelt sich digital

Am Freitag traf sich der Turnverein Weiningen zur alljährlichen Generalversammlung. Diese fand allerdings nicht wie gewohnt im Restaurant Linde statt, sondern wurde digital über das Konferenzprogramm Zoom durchgeführt.

Da die Corona-Pandemie viele Anlässe verunmöglichte, fiel der Jahresbericht eher knapp aus. Die Versammlung war allerdings – trotz der ungewohnten Austragungsart – an Geselligkeit nicht zu übertrumpfen: So plauderte man, stiess zusammen an und schaute zusammen Videos aus vergangenen Saisons. Nichtsdestotrotz hofft die ganze Turnfamilie darauf, möglichst bald auch wieder neue Erinnerungen schaffen zu können.