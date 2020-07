Faustball: So schnappten die Schlieremer den Aargauern das Natispiel gegen den Weltmeister weg

Mitten in den Sommerferien kommen die Sportfans in den Genuss eines Leckerbissens. Es ist eine erfreuliche Premiere: Erstmals überhaupt macht die Schweizer Faustball-Nationalmannschaft am übernächsten Freitag ihre Aufwartung und bestreitet in Schlieren ein Länderspiel. Der Gegner ist kein geringerer als Serienweltmeister Deutschland. «Dass der amtierende Titelhalter auf unserer Anlage spielen wird, ist eine spezielle Ehre», freut sich Daniel Laubi, der Präsident der Schlieremer Faustballer.

Der Grund für das kurzfristig angesetzte Länderspiel: Weil Corona auch vor den Faustballern nicht Halt gemacht hat, musste die für Juli geplante Europameisterschaft der Männer in Italien auf das kommende Jahr verschoben werden. So organisierten die Verantwortlichen der Nationalmannschaft in der ersten Augustwoche vier Test-Länderspiele, drei gegen Vize-Weltmeister Österreich und eines gegen Deutschland.

«Eine Maskenpflicht war keine Option»

Ursprünglich hätte die Partie gegen Deutschland im aargauischen Endingen durchgeführt werden sollen. Doch die Verschärfungen der Coronamassnahmen, welche der Nachbarkanton Anfang Juli erlassen hat, verunmöglichen eine Durchführung der Partie. «Die Reduktion der Sektorengrösse von 300 auf 100 Personen ist für uns nicht praktikabel. Auch eine Maskenpflicht war für uns keine Option», sagte Michael Suter, der Präsident der Oberentfelder Faustballer.

Zuschauer zahlen einen Fünfliber für den Eintritt

Zwar hatte Swiss Faustball als Organisator sowieso nicht damit gerechnet, die maximal zulässige Zuschauerzahl von 1000 zu erreichen. Aber für gerade mal 100 Personen pro Sektor jeweils eigene WC-Anlagen und Verpflegungsstände aufzustellen, das hätte den Rahmen des Machbaren definitiv gesprengt. So sagte man schweren Herzens das Spiel gegen den ewigen Rivalen Deutschland vorerst ab.