Er hat die Lichtwolke in Schlieren erschaffen: «Das ist ein Meilenstein für mich»

Künstler oder kommerzieller Leuchtröhrenglasbläser? «Beides», antwortet Roland Ammann auf die Frage, was er denn eigentlich sei. «Ich habe meine Firma Neonhaus Ammann für kommerzielle Neon-Aufträge. Der Raum ist aber gleichzeitig mein Atelier für meine Kunstwerke. Ursprünglich bin ich gelernter Leuchtröhrenglasbläser. Mit über 30 Jahren Erfahrung kann ich meine Ideen selbst verwirklichen. Drei dimensionale Neon-Kunst werke stellen dabei die höchsten Anforderungen. So nutze ich als Künstler die Infrastruktur eines kunsthandwerklichen Fachmanns.»

Eigene Werkstatt ist zugleich ein Atelier

Seit 20 Jahren betreibt der gebürtige Deutsche aus Ulm in Affoltern am Albis seine Werkstatt – oder sein Atelier, wie man es als Künstler nennen würde. Zuvor war er in Regensdorf bei einem Leuchtröhrenhersteller angestellt.

In seiner Firma in Affoltern fertigt er Neonwerbung an, vom berühmten Coca-Cola-Schriftzug über Leuchtschriftzüge für Restaurants bis hin zu Neon-Installationen für Shoppingcenter. Innen-, Aussen- sowie Fassadenbeleuchtungen gehören ebenso zum Angebot seiner Firma, wie auch Aufträge nach Kundenwunsch von Privaten oder die Anfertigung von Neonwerken für andere Künstler.

In seinem riesigen Atelier in Affoltern hängen und stehen Neon-Installationen und -Skulpturen, die Ammann in den vergangenen zwanzig Jahren in Galerien und Kunstmessen präsentiert hat. Neben einem dreidimensionalen Neon-Hirn, geformt aus dem Schriftzug «use it or lose it» oder einem Fragezeichen aus dem Schriftzug «the more I see the less I know» zeigen viele der Leuchtkunstwerke Menschenfiguren in verschiedenen Lebenssituationen und Gefühls zuständen.

Grösster Auftrag in Schlieren

«Die eigene Kunst herzustellen, macht natürlich am meisten Spass», sagt Ammann. Nun hat er seinen bisher grössten Auftrag für eine Lichtinstallation im öffentlichen Raum vom Lichtplanungsspezialisten Mettler und Partner in Zürich erhalten.