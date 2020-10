Ein Exot liest gegen den Hunger in Kolumbien

Nikolaus Wyss ist zurück in Schlieren. Zumindest vorübergehend. Morgen Donnerstagabend um 20 Uhr liest der ehemalige GLP-Gemeinderat in der Stadtbibliothek aus seinem Buch «Auf dem Amakong – ein Lesebuch gegen den Hunger». Für eine Serie von Buchlesungen kehrt Wyss aus seiner Wahlheimat Kolumbien ins Limmattal zurück. Der Verkaufserlös aus den Büchern kommt vollumfänglich kolumbianischen Suppenküchen zugute, die aktuell alle Hände voll zu tun haben.

Denn die Coronapandemie hat auch im lateinamerikanischen Staat die Lebensbedingungen Hunderttausender schlagartig verschlechtert. «Mit roten Tüchern vor den Fenstern signalisieren sie, dass sie nichts mehr zu essen haben. Ganze Familien, auch in meiner unmittelbaren Umgebung, haben plötzlich ihr Dach über dem Kopf verloren», schildert Wyss die Situation. «Die Unterstützung von Suppenküchen und das Verteilen von Esswaren durch Hilfswerke sind das Gebot der Stunde.»

Arbeitslosigkeit, Verarmung, Hunger – dem bis 2016 in Schlieren wohnhaften Wyss ging die Not in seiner Wahlheimat zu Herzen. So entstand die Idee, mit einer Auswahl selbstverfasster Blogtexte ein Buch herauszugeben und dessen Erlös den Suppenküchen zu spenden. Die Not scheint erfinderisch gemacht zu haben: «Nie im Leben wäre mir früher in den Sinn gekommen, ein Buch zu publizieren», sagt Wyss. «Zu mühsam schien mir der Bittgang zu Verlegern.» Deshalb startete er ein Crowdfunding, dank dem er den Druck und den Vertrieb selbst finanzieren konnte. So landet nun jeder Franken direkt bei den Suppenküchen: «Der Verkauf eines einzelnen Exemplars kann bereits eine vielköpfige Familie während einer Woche versorgen.»