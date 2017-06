Das kantonale Tiefbauamt ist zur Vollbremsung gezwungen. Das Teilprojekt zur Sanierung und Umgestaltung der Limmattalstrasse zwischen dem Bohnäcker und dem steilen Abzweiger Haldenstrasse in Oetwil verzögert sich definitiv. Die Umleitung über die Dorfstrasse entfällt. Zuletzt war geplant, dass die Bauarbeiten Ende Juni beginnen. Das ist nun endgültig nicht möglich. Wann das Tiefbauamt wieder aufs Gaspedal drücken kann, steht in den Sternen.

Der Hintergrund: Im April wurde bekannt, dass der letzte verbleibende Gegner seine Einsprache gegen die Festsetzung des Projekts durch den Regierungsrat weiterzieht ans Zürcher Verwaltungsgericht.

Bis zuletzt hatte das Tiefbauamt gehofft, dass die Bauarbeiten im grössten Teil der Limmattalstrasse schon mal beginnen können, ausser beim Grundstück des Beschwerdeführers. Um diese Hoffnung Tatsache werden zu lassen, hätte das Verwaltungsgericht aber der Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen müssen. Einen solchen Entscheid hat das Gericht aber bis heute noch nicht gefällt. Darum wurde nun die Vollbremsung des Kantons nötig, die er gestern mitteilte.

Nun gibt es in Oetwil länger Baulärm

All das wäre nicht der grossen Rede wert, wenn das Strassenprojekt ein einzelnes, isoliertes wäre. Doch der Kanton saniert seine Strassen von Oetwil bis Unterengstringen. Das Problem: Zwischen dem Oetwiler Abzweiger Haldenstrasse und der Geroldswiler Bushaltestelle Schweizäcker laufen die Bauarbeiten bereits seit April, im November sollen sie fertig sein. Auch das nun definitiv verschobene Oetwiler Teilprojekt hätte bis Ende Jahr fertig sein sollen. Der Plan dahinter: In Oetwil eine grosse Baustelle auf einer langen Strecke, dafür nur in einem Jahr. Diese Effizienz ist nun nicht mehr möglich. «Das ist das Ärgerliche an dieser Beschwerde», sagt Thomas Maag, Sprecher der Zürcher Baudirektion.