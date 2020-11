Dietikon und Schlieren scheren aus – Uitikon und Bergdietikon sagten am deutlichsten Nein

Bei den Limmattaler Stimmberechtigten sind insgesamt sowohl die Konzernverantwortungsinitiative als auch die Kriegsgeschäfte­initiative durchgefallen. Die Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» erhielt 44,1 Prozent der Stimmen, die Volksinitiative «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» 37 Prozent.

Heruntergebrochen auf die einzelnen Gemeinden gibt es aber Unterschiede: Dietikon und Schlieren sagten Ja zur Konzernverantwortungsinitiative – im Gegensatz zu allen anderen Gemeinden im Bezirk Dietikon. Während in Dietikon – wo mit Dietrich Pestalozzi einer der prominentesten Unterstützer der Initiative wohnt – 50,3 Prozent der Stimmenden Ja stimmten, waren es in Schlieren sogar 51,6 Prozent. Den dritthöchsten Ja-Stimmen-Anteil bei der Konzernverantwortungsinitiative hatte Oberengstringen mit 46,6 Prozent. Am tiefsten war der Ja-Anteil in Uitikon: 31,7 Prozent.

Die Kriegsgeschäfte-Initiative lehnten Uitikon und Bergdietikon am deutlichsten ab. Nur 26,7 Prozent befürworteten in den beiden Gemeinden das Verbot zur Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten. Die höchsten Ja-Anteile gab es in Schlieren (44 Prozent), Dietikon (42,4) und Oberengstringen (40,1). Oberengstringen stimmte gestern trotz weniger Einwohnern eher wie eine Stadt als Urdorf, könnte man sagen