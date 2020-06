Der Hasenbergturm steht frühestens im Sommer 2021 – weshalb sich der Bau des Turms verzögert

Widens Gemeindeammann Peter Spring (FDP) erklärt auf Anfrage: «Das Projekt hat eine leichte Verzögerung erhalten, weil die Offerten der vier Generalunternehmer teilweise deutlich über unseren Vorstellungen lagen.» Um herauszufinden, wo man allenfalls beim Bau des Turmes Abstriche machen könnte, gab der Verein bei der Firma Makiol Wiederkehr in Beinwil am See eine Analyse in Auftrag. Mittlerweile ist diese ausgewertet.